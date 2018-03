Priegendorfer hoffen auf guten Einstand

Auch in der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, hoffen die Fußballer auf eine Fortsetzung der Frühjahrsrückrunde, um die Zahl von Nachholpartien nicht noch größer werden zu lassen und dann dreimal in der Woche spielen zu müssen.

Der FC Rentweinsdorf sollte am Sonntag, 13 Uhr beim Tabellenletzten SpVgg Ebing II nicht allzu viel Mühe haben, um einen "Dreier" zu landen, jedoch auch nicht in den Fehler verfallen, die Gastgeber zu unterschätzen, zumal diese vor 14 Tagen ganz überraschend den Post-SV Bamberg mit 3:0 geschlagen nach Hause schickten, während der FC Rentweinsdorf in Hallstadt beim 0:4 auf verlorenem Posten stand.

Dem FC Baunach traut man auf dem für ihn gewohnten Kunstrasenspielfeld gegen den FC Viereth einen Heimsieg zu. Doch auch diese Begegnung dürfte für die Leimbach-Schützlinge keinesfalls zu einem Sonntagsspaziergang werden, zumal diese nach der Winterpause in Staffelbach gut aus den Startlöchern gekommen sind.

Die DJK Priegendorf hat 2018 noch kein Verbandsspiel bestritten und hofft am Sonntag in der Heimpartie gegen den Post-SV Bamberg auf eine Fortsetzung der Rückrunde. Es ist eine Begegnung zu erwarten, in der es schwer fällt, eine Mannschaft zu favorisieren. Der Heimvorteil spricht zwar leicht für die Mannen um Spielertrainer Huttner, doch eine Garantie für einen "Dreier" ist dies keinesfalls.

Im Spitzenspiel gastiert Tabellenführer SpVgg Lauter beim Verfolger FC Wacker Bamberg . Die Cron-Schützlinge müssen sich auf einen heißen Tanz gefasst machen, und sich vor allem gegenüber der Partie vor 14 Tagen in beim TSV Ebensfeld II trotz des 2:1-Erfolges um einiges steigern. Die Gastgeber weisen zwar zehn Punkte Rückstand auf die SpVgg auf, haben jedoch drei Partien weniger bestritten, so dass das Tabellenbild derzeit verzerrt ist. di