Premierenabend von "Der Nussknacker" live im Zeiler Kino

Der Premierenabend der Wiederaufnahme von The Royal Ballet's "Der Nussknacker" wird am Dienstag, 5. Dezember, ab 20.15 Uhr weltweit live im Kino gezeigt - auch im Capitol-Theater in Zeil.Das Ballett ist ein klassischer Familien-Favorit dank Tschaikowskis faszinierender Musik, einem auf magische Weise wachsenden Weihnachtsbaum und einer Schlacht zwischen Spielzeugsoldaten und einer Mäusearmee. Peter Wrights bezaubernde Produktion erzählt die Geschichte von Clara, getanzt von der Royal-Ballet-Primaballerina Francesca Hayward, deren Weihnachtsfest verwandelt wird durch einen Besuch von Drosselmeier, einem mysteriösen Zauberer und Hersteller magischer Spielzeuge. Drosselmeier will einen Fluch aufheben, der seinen Neffen, getanzt vom australischen Meistertänzer Alexander Campbell, in eine Nussknacker-Figur verwandelt hat.Mit seiner Mischung aus exquisiten Bühnenbildern und weltberühmten Melodien bezaubert dieser Nussknacker seitseiner Premiere 1984 nun schon seit über 30 Jahren das Publikum. Die Produktion gibt der Kompanie Gelegenheit, ihre volle Energie zu zeigen, gemeinsam mit den Talenten der jungen Tänzer der Royal Ballet School. Die überwältigenden Kostüme, etwa 600 an der Zahl, deren Entstehung bis zur Weltpremiere zurückreicht, dürfen in dieser Show natürlich nicht fehlen.In vielen Kinos wird "Der Nussknacker" in den Wochen nach der Live-Übertragung als Aufzeichnung zu sehen sein. Weitere Informationen und die Kinos sind auf www.rohkinotickets.de zu finden.