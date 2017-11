Preisträger spielen mit Hofer Symphonikern

Das traditionelle Preisträgerkonzert "Stars von morgen" findet in diesem Jahr am heutigen Freitag, 3. November 2017, um 19 Uhr in der Leßbachtalhalle in Weißenbrunn statt.

Das Publikum darf sich wieder auf ein bunt gemischtes Programm freuen: Die Geigerinnen Marie Koonert und Henrike Sommer (beide 16 Jahre, aus Coburg und Sulzbach am Main) präsentieren im Duo einen Satz aus Gustav Holsts Doppelkonzert für zwei Violinen op. 49 sowie "Navarra" von Pablo de Sarasate.

Mit der Arie "O mio babbino caro" von Giacomo Puccini sowie "Meine Lippen, sie küssen so heiß" aus Léhars "Giuditta", gesungen von der 16-jährigen Sopranistin Scarlett Adler-Rani aus Bayreuth, stehen Ohrwürmer aus dem Opern- und Operettengenre auf dem Programm. Nach der Pause folgen klassische Klänge: Jonah Petrahn (14 Jahre, Hof) spielt den letzten Satz aus Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 488. Anschließend wird es jazzig, wenn Oskar Heimke (14 Jahre, Hof) in "Sad Song" und "Cumbia" von Peter Lawrence als Schlagzeug-Solist auf der Bühne steht. Lawrence ist nicht nur Solo-Trompeter bei den Hofer Symphonikern, sondern darüber hinaus erfolgreich als Komponist tätig.

Die Reihe der Preisträgerkonzerte ist in Bayern ein bisher einmaliges Projekt seit 1988. Die Konzerte stehen unter der Schirmherrschaft des Bezirkstagspräsidenten von Oberfranken, Günther Denzler. Sie bieten jungen Musikern aus der Region, die bei den Landes- und Bundeswettbewerben von "Jugend musiziert" außerordentlich erfolgreich waren, die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den Hofer Symphonikern als professionellem Symphonieorchester zu präsentieren.

Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Howard Golden. Das Konzert wird moderiert von Kristan von Waldenfels. Karten zu 7,50 Euro sind erhältlich an der Kasse der Gemeinde Weißenbrunn (Telefon 09261/6021-18), in der Geschäftsstelle der Hofer Symphoniker (Telefon 09281/7200-25) sowie an der Abendkasse. red