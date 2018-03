Preisschafkopf mit kurzem Blatt

Der FC Altenkunstadt lädt am Freitag, 23. März, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) zu seinem traditionellen Preisschafkopf in die Grundschulturnhalle (Marktplatz) in Altenkunstadt ein. Gespielt wird mit einem kurzen Blatt, wobei es zahlreiche Sachpreise zu gewinnen gibt; 200 Euro sind der Geldpreis für den Sieger. dr