Preise für Klimaschutz

Die Bundestagsabgeordnete Silke Launert macht auf den Schulwettbewerb "Energiesparmeister" aufmerksam: Zum zehnten Mal suchen das Bundesumweltministerium und die "co2online GmbH" das beste Klimaschutzprojekt aus jedem Bundesland. "Ich bin mir sicher, dass sich auch in den Schulen in unserer Region kreative Projekte finden lassen", so die Bayreuther Abgeordnete. Der Preis ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert. Bewerbungen sind bis 14. April online unter der Adresse www.energiesparmeister.de möglich. red