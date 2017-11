Preis geht zwei Mal nach Bamberg

Die Otto-Friedrich-Universität in Bamberg wurde bei der Verleihung der Kulturpreise Bayern in Veitshöchheim jetzt gleich doppelt bedacht. So wurde die mittlerweile in Bamberg lehrende Wirtschaftswissenschaftlerin Angela Fehn als beste Absolventin der Universität Passau ausgezeichnet, und zwar für ihre Doktorarbeit zur Kommunikation von Führungskräften mit sprachlichen Metaphern. Gleichzeitig erhielt die in Nürnberg lebende Markenberaterin Kristina Kampfer den Preis als beste Absolventin der Bamberger Uni für ihre Dissertation zur Bedeutung des Gewichts im Produktmarketing.

Forscher verschiedener Fachrichtungen beschäftigen sich zunehmend mit der Frage, wie Sprache und Kommunikation Denken, Einstellung und Verhalten beeinflussen können. Hier setzt Angela Fehns Doktorarbeit "The Power of Words" an: "Besonders Führungskräfte müssen die Wirkung von Sprache und Kommunikation verstehen und richtig einsetzen können", erklärt Fehn den Fokus ihrer Forschungsarbeit. Zentrale Frage ihrer Dissertation ist, ob sprachliche Metaphern, etwa aus dem Sport, Führungskräften helfen können, schwierige Themen zu vermitteln. Entscheidend ist, wer mit wem spricht "Ein Studienergebnis zeigt beispielsweise, dass Aktienanalysten Firmen negativer bewerten, wenn deren Führungskräfte mehr metaphorische Sprache verwenden, während Journalisten das positiv aufnehmen", fasst Angela Fehn ihre Forschungsergebnisse zusammen. "Zum anderen unterscheiden sich die Reaktionen auf sprachliche Metaphern auch dahingehend, wer sie verwendet, etwa der Vorstandsvorsitzende oder der Finanzvorstand", erklärt Kulturpreisträgerin Fehn.

Kristina Kampfer hat in ihrer Doktorarbeit "Haptics in Multisensory Marketing" untersucht, wie Kunden das Produkt- und Verpackungsgewicht von Konsumgütern bewerten. Dazu hat Kampfer drei empirische Studien in verschiedenen Produktkategorien durchgeführt. Insgesamt hat die Markenberaterin sieben Experimente mit 552 Teilnehmern in ihre Forschungsarbeit einfließen lassen.



Gewicht wird positiv bewertet

"Die Ergebnisse zeigen, dass das Gewicht als oft vernachlässigte Produkt- und Verpackungseigenschaft die Produktwahrnehmung und -bewertung entscheidend beeinflussen kann", fasst Kampfer ihre Untersuchungen zusammen. So bewirke eine marginale Gewichtssteigerung unbewusst einen nachweislich positiven Effekt auf die Wahrnehmung von Produkten. "Im Getränke- und Nahrungsmittelbereich zum Beispiel spiegelt sich ein höheres Gewicht in einer besseren Produktbewertung wider und führt zu positiven Kundenreaktionen", sagt Kampfer.

Der Kulturpreis Bayern ist in der Sparte Kunst mit jeweils 5000 Euro und in der Sparte Wissenschaft mit jeweils 2000 Euro dotiert. Daneben erhalten alle Preisträger die Bronzestatue "Gedankenblitz". Die Bayernwerk AG und das Bayerische Kultusministerium haben die Auszeichnung in diesem Jahr an 38 Künstler und Wissenschaftler aus allen Teilen Bayerns verliehen.