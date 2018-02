Predigten in der Fastenzeit

Auch in diesem Jahr finden in St. Heinrich in Bamberg-Ost wieder Fastenpredigten statt. Sie stehen diesmal unter dem Thema "Christsein im Alltag". Jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr werden sich Prediger innerhalb der Eucharistiefeier mit einem Thema auseinandersetzen. Am 18. Februar spricht Spiritual Michael Dotzauer, Bamberg über "Selbstlosigkeit gegen Egoismus". Am 25. Februar betrachtet Prof. Wolfgang Klausnitzer, Bamberg, das Thema "Humor gegen Verbissenheit". Am 4. März befasst sich Pfarrer Peter Barthelme, Memmelsdorf, mit "Weisheit gegen Leichtsinn". Am 11. März beleuchtet Erzbischof Ludwig Schick "Vergebung gegen Härte". Die letzte Predigt am 18. März hat Dekan Kilian Kemmer, Höchstadt, übernommen. Sein Thema ist "Geduld gegen Perfektionismus". Die Gottesdienste werden musikalisch umrahmt. red