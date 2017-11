"Praising People" in der Kirche Altenstein

Der Chor "Praising People" gibt am Samstag, 18. November, ab 19 Uhr ein Konzert in der Kirche.

Die Sängerinnen und Sänger mit Band um den Dirigenten Bernd Schmidt und Manager Diethelm Schorscher sind als Gruppe seit 1998 verbunden und verbreiten mit Begeisterung ihr religiöses Liedgut. Ihr Ziel ist es, durch ihre Musik den Funken ihrer Lieder auf die Zuhörer überspringen zu lassen. Dass ihnen das gelingt, zeigte die Veranstaltung am 28. Oktober in der Frauengrundhalle in Ebern, wo "Praising People" zusammen mit den Ausnahmekünstlern aus London, John und Kaybee Cashmore, eine beeindruckende Vorstellung gaben.

Damals hatte Diethelm Schorscher gesagt: "Wer nicht da war, ist selbst schuld." Und seine Worte wurden mit frenetischem Beifall bedacht.

Nun besteht erneut die Gelegenheit, den Chor mit Band am 18. November in der Kirche in Altenstein zu hören. "O Happy Day" ist das Motto des Abends, und den Akteuren wird es sicherlich gelingen, die Veranstaltung für die Besucher zu einem "glücklichen Tag" (beziehungsweise Abend) werden zu lassen, weil es Chor und Band verstehen, die Besucher mitzunehmen, sie zu animieren, mitzusingen und mitzuswingen.

Der Eintritt zu diesem Konzert von "Praising People" ist frei. Spenden sind jedoch erwünscht und willkommen. hw