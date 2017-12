Praising People begeistert

Die Kirche war proppenvoll, es mussten noch zusätzliche Stühle bereitgestellt werden, und trotzdem mussten nicht wenige stehen. Doch alle waren sich einig: Es war ein besonderes Konzert von Praising People, von "lobenden Menschen", die ihre Zuhörer dazu animierten, mitzusingen und mitzuswingen.

"O Happy Day" - unter diesem Motto stand das Konzert von Praising People im Gedenken an Kurt Schmidt, den kürzlich verstorbenen Vater von Bernd Schmidt, Leiter des Chors und der Band. "Kurt und seine Frau Irmgard waren immer Unterstützer unseres Chors, treue Begleiter und Förderer gewesen", sagte Diethelm Schorscher, der Praising People managt. Einen glücklichen Abend bedeutete das Konzert für die begeisterten Besucher.



Stete Weiterentwicklung

Mit "I can tell the world" hatte Praising People der Welt gleich etwas zu sagen. Der Chor mit Band verarbeitet in seinen Liedern geistlich-religiöses Liedgut musikalisch, was gleich beim nächsten Stück "Sing, praise and shout to the Lord" und bei "He Is King" deutlich wurde. Drei Lieder gab es vom Ensemble mit "Dirait-on", "Only you" und "Nobody Knows the Trouble I`ve seen".

Das Ensemble hat sich aus dem Chor heraus entwickelt und ist besetzt mit Armando Bauersachs (Bass), Anja Schmidt und Susanne Thomas (beide Sopran), Anika Schmidt und Christine Langenberg (beide Alt- und Piano) sowie Diethelm Schorscher (Tenor). Praising People mit ihrem rührigen Dirigenten Bernd Schmidt entwickeln sich stets weiter, sind bemüht, immer wieder mit neuer Aktionskunst aufzuwarten, nach dem Motto "Zufriedenheit ist Stillstand und Stillstand ist Rückschritt". So entstanden aus dem ursprünglichen Quartett das Quintett und nun das Sextett, das sich in die Herzen der Besucher sang.

Insgesamt hatten Praising People und Band weitere 15 Lieder im Repertoire, zum Beispiel "Lead me to the rock" (Führe mich zum Felsen), "Can you Feel The Love Tonight" (Können Sie die Liebe heute Abend spüren) und natürlich auch das Lied "O Happy Day" (o glücklicher Tag), Motto des kurzweiligen Abendkonzerts.



Enthusiastischer Beifall

Die Liebe der Sängerinnen und Sänger von Praising People und den Musikern der Band zu ihren Liedern wurde bei dem anspruchsvollen, stil- und gefühlvollen Konzert in Altenstein spürbar. Alle Akteure zeigten sich am Schluss zufrieden, und auch die Zuschauer waren restlos begeistert, was sie durch enthusiastischen Beifall bekundeten und auch in persönlichen Gesprächen kundtaten.

Dirigent Bernd Schmidt hatte das Konzert gegenüber dem vorausgegangenen in der Frauengrundhalle in Ebern neu ausgelegt, um andere, fordernde Akzente zu setzen. Bis zur Pause hörten die Zuschauer eine Mischung aus getragenen und rhythmischen Liedern, nach der Pause zunächst die beiden Lieder des Ensembles, unterbrochen danach durch zwei Chordarbietungen. Dann folgte der Gospel-Block, wiederum durch ein Ensemblelied, "Nobody Knows the Trouble I`ve Seen", bereichert. Das sorgte für Dynamik, Abwechslung und Unterhaltung.

Der Abend wurde dann mit dem Aufruf zu einer besseren Welt, "We are the World 25 for Haiti" beendet und endete mit tosendem Applaus und stehend dargebrachten Ovationen. Eine Besucherin: "Ich war heute zum zweiten Mal bei Praising People und bin begeistert."