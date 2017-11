Prämierte Spitzenhonige

Auch in diesem Jahr gab es Edelmetall für Spitzenhonige aus der Region. 13 Imker aus dem Landkreis Bad Kissingen haben an der Honigprämierung des Landesverbands Bayerischer Imker mit sehr großem Erfolg teilgenommen. Im Rahmen der 4. Bayerischen Honigmesse in Köditz/Landkreis Hof konnten sie ihre Medaillen und Urkunden entgegen nehmen.

Bei der Prämierung wurden Sauberkeit, Konsistenz, Geschmack, Aussehen und Wassergehalt des Honigs, die Invertaseaktivität, sowie die Art der Verpackung und Darbietung nach den strengen Richtlinien des Deutschen Imkerbundes bewertet. Alle neunzehn eingereichten Honiglose kamen in die Medaillenränge. Eine Goldmedaille errang Walter Heck vom Imkerverein Bad Brückenau für seinen Waldhonig. Silbermedaillen erhielten Günther Hahn (IV Bad Brückenau), Christian Schmitt, Anna und Roland Brand und Jochen Huppmann (IV Euerdorf), Martin Holzinger und Kurt Siebenlist (IV Hammelburg), Sebastian Maresch, Richard Herzberger und Stefan Hückmann (IV Münnerstadt) und Ewald Hartmann (IV Wollbach). Bronze ging an Dieter Schölzke (IV Münnerstadt). Um ihren ausgezeichneten Honig für ihre Kunden entsprechend kenntlich zu machen, erhielten sie Zusatzetiketten mit dem Wortlaut "prämierte Spitzenqualität". "Dass alle 13 teilnehmenden Imker aus dem Landkreis ausgezeichnet wurden, ist ein Beleg für die hohe Qualität des Honigs sowie der guten fachlichen Ausbildung," sagte der stellvertretende Kreisvorsitzende Jochen Huppmann. Bayernweit wurden in diesem Jahr 332 Honige eingesandt und bewertet. red