Poxdorfer Rat tagt

Beraten wird in der kommenden Gemeinderatssitzung in Poxdorf am Montag, 27. November, unter anderem über die Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in Bayern (2020 bis 2022). Weiter geht es um den Bebauungsplan "Feuerwehr Igelsdorf" der Stadt Baiersdorf.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, die Bevölkerung ist eingeladen. red