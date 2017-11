Postbank hat Mittwoch geschlossen

Am Mittwoch, 22. November, führt der Betriebsrat für die Filialmitarbeiter der Postbank in Teilen von Bayern und Thüringen eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleiben an diesem Tag viele Postbank-Filialen geschlossen. Folgende Postbank-Filialen haben am Mittwoch, 22. November geschlossen im Raum Kulmbach: Kulmbach, Fritz-Hornschuch-Straße; Bayreuth, Bürgerreuther Straße und Kanzle istraße 3; Marktredwitz Bahnhofsplatz 8.

Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesen Tagen regulär. Die Filialen der Postbank bieten Kunden neben Bankdienstleistungen auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post. Die Postbank informiert mit Aushängen frühzeitig über Schließungen, Ersatzfilialen, veränderte Öffnungszeiten und den Zugang zu den Postfachanlagen. Die Postbank bedauert in einer Pressemitteilung diese Serviceeinschränkung und bittet ihre Kunden um Verständnis. Wie andere Unternehmen sei sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen, deren Termin und Dauer der Betriebsrat festlegt. red