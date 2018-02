Post-SV-Vorstand ist wieder vollzählig

Im gut besuchten Vereinsheim auf dem Vereinsgelände in Bug fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Post SV Bamberg statt. Eine vakante Position bei den nach der Satzung vorgesehenen drei Vorsitzenden konnte mit Klaus Bertelmann neu besetzt werden. Für die dadurch freigewordene Position des Schriftführers konnte Anna Schmuck gewonnen werden. Beide wurden einstimmig von den Versammlungsteilnehmern in ihre neuen Funktionen gewählt. So konnte die angekündigte Satzungsänderung auf formelle Änderungen begrenzt werden und wurde durch die Teilnehmer einstimmig genehmigt.

Vorsitzender Werner Thiele konnte von zahlreichen Ereignissen des abgelaufenen Jahres berichten. Sportlich sind momentan Judo und Karate die Aushängeschilder, welche teilweise auch auf internationaler Ebene Erfolge für den Verein erzielen, aber auch in den Vereinsgemeinschaften der LG Bamberg und der VG Bamberg sind die Farben des Post SV erfolgreich vertreten. In den stattgefundenen Ausschusssitzungen wurde manche Entscheidung teilweise kontrovers diskutiert, bevor man zum Wohl des Vereins entschieden hat.

Bei mehreren Veranstaltungen konnte sich der Post SV Bamberg sehr gut präsentieren. Hervorzuheben ist hier die Tischtennisabteilung, welche am "Tag des Sports" in der Brose-Arena die Farben des Vereins vertreten hat und auch noch sieben Neumitglieder gewinnen konnte. Bei den Arbeitsdiensten auf dem Vereinsgelände wünsche man sich aber auch etwas mehr Engagement der anderen Abteilungen. Das Gros der Teilnehmer stellen hier die Fußballer, welche auch die Hauptnutzer der Anlage sind. Das Vereinsleben ist intakt, so das abschließende Fazit des Vorsitzenden.

Von einer soliden Finanzlage berichtete Finanzreferent Wolfgang Friedel. Teilweise fünfstellige Investitionen konnten auf dem Vereinsgelände getätigt werden, ohne dass hierfür fremde finanzielle Mittel aufgenommen werden mussten - ein positiver Effekt des vor drei Jahren vorgenommenen Austausches der Heizungsanlage, denn durch die Energieeinsparungen und die damit verbundenen niedrigeren Energieabschläge machen solche notwendigen Investitionen erst möglich. Trotz der guten finanziellen Situation mahnte Friedel zur Vorsicht, denn es würden auch weiterhin Investitionen zum Erhalt der Vereinsanlage notwendig sein, welche jetzt noch nicht absehbar seien.

Auch konnten wieder zahlreiche Altersjubilare an diesem Abend geehrt werden. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden das Ehepaar Will und Karl Heinz Werner geehrt.

Weitere 27 Mitglieder wurden für 50-, 40- und 25-jährige Treue mit einem Ehrenpräsent geehrt. red