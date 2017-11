Posaunenchor spielt am Volkstrauertag

Die Bevölkerung von Spardorf und Umgebung ist zum diesjährigen Volkstrauertag eingeladen. Zum Gedenken an die Opfer der Kriege und als Mahnung für den Frieden findet am Sonntag, 19. November, um 11 Uhr eine Feierstunde in der Aussegnungshalle des Spardorfer Friedhofs mit anschließender Kranzniederlegung am Mahnmal statt. Musikalisch umrahmt wird diese Feierstunde durch den Posaunenchor Spardorf. red