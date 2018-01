Populisten und ihre Sprache

"Trump, Le Pen, Höcke - Die Sprache des Populismus im 21. Jahrhundert" ist der Titel eines sog. Webinars der Volkshochschule, das am 19. September in der in der kultur.werk.stadt, Bahnhofstr.22, in Neustadt startet und vier Termine beinhaltet.

Die VHS-Webinare sind Live-Online-Seminare. Live über das Internet gibt es den Fachvortrag eines Experten. Zusätzlich können die Teilnehmer über einen Chat Fragen an den Referenten stellen und in einer bundesweiten Kommunität mit anderen VHS-Teilnehmern diskutieren.

Der Fachvortrag soll in das Thema einführen. Vor Ort will man sich mit politischen Gästen eine eigene Meinung bilden. Die Moderation übernehmen der Wirtschaftsjournalist Georg Weber und der Leiter der VHS Coburg, Rainer Maier.



Trumps Wahl als Wendepunkt

Beim ersten Webinar-Termin geht es um Donald Trump und die Entwicklung des Populismus. Die Wahl Trumps zum US-Präsidenten wird als Wendepunkt in der Entwicklung des modernen Populismus bezeichnet. Trump nutzte in seinem Wahlkampf viele Strukturelemente, die nahezu deckungsgleich auch in anderen populistischen Bewegungen zu finden sind. Das zentrale Argument in der Agenda Trumps und anderer Parteien ist dabei der drohende nationale Niedergang. Trump verband diese Behauptung mit einem Katalog populistischer Forderungen: Ablehnung von Zuwanderung, Widerstand gegen die etablierten politischen Strukturen sowie Kampf gegen die Mainstream-Medien. Gast für die anschließende Diskussion ist Jürgen W. Heike, MdL.

Die Webinar-Termine sind 19. September, 14. November, 12. Dezember und 30. Januar immer von 18.45 bis 20.45 Uhr, in der kultur.werk.stadt. Für die Teilnahme an vier Terminen gibt es eine Kombi-Karte für insgesamt 15 Euro, die Teilnahme an einem Termin kostet 5 Euro. Anmeldung bei der VHS-Außenstelle Neustadt, Tel. 09568/859254 oder www.vhs-coburg.de . red