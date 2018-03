Populismus, Extremismus

Der Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings bietet am Mittwoch, 21. März, für alle Interessierten einen Vortrag zu dem brandaktuellen Thema "Populismus und Extremismus" an. Die letzten Wahlen in Europa und den Vereinigten Staaten haben gezeigt, dass sich populistische und extremistische Gruppierungen über einen großen Zulauf freuen. Referent Jochen Zellner wirft einen Blick auf verschiedene Parteien und Gruppierungen und untersucht, ob diese Gruppen tatsächlich die Meinung des Volkes gegen "die da oben" vertreten. Beginn ist um 15 Uhr im Hotel Wyndham Garden, Bismarckstraße 8 bis 10. sek