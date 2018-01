Am Samstag, 15. Juli, findet um 11 Uhr eine Kirchweih-Matinee in der Kapelle der Ebelsbacher Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena statt. Geistliche Werke für Tenor (Sebastian Köchig) und Orgel (Florian Mayer) sollen auf das Kirchweihfest einstimmen. Zur Aufführung kommen populäre Klassiker der Kirchenmusik. Die gute Akustik der Kapelle verspricht höchsten Konzertgenuss. Sebastian Köchig studierte in Würzburg bei Ingeborg Hallstein und Cheryl Studer sowie in Wien bei Marjana Lipovsek. Nach Engagements in Würzburg und Darmstadt singt er seit September 2013 im Opernchor des Staatstheaters Nürnberg. Der gefragte Lied- und Konzertsänger konzertierte bereits in der Philharmonie Essen, dem Wiener Konzerthaus, dem Wiener Musikverein und beim Mozartfest Würzburg. Das Konzert dauert etwa 45 Minuten, und im Anschluss wird ein Frühschoppen gereicht. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. red