"Poppendorf TV" sendet live

In Poppendorf bei Heroldsbach ging es beim Faschingsball des Gesangvereins "Liederkranz" mit viel Spaß und Schabernack heiß her. Es wurde ausgelassen getanzt, gelacht und gefeiert.

Kulturwart Jürgen Goggolok und Andrea Galster führten durch das Programm und die Fox-Musik lud zum Tanz ein. Es konnte das Heroldsbacher Prinzenpaar begrüßt werden, außerdem zeigten die "Dancing Kids" der Heroldsbacher Narren ihren tollen Showtanz.

Mit der Live-Showeinlage "Poppendorf TV" gab es die neuesten Neuigkeiten und Skandale, die als Sketche nachgespielt wurden. So gab es zum Beispiel zu berichten, dass Zucker viel zu viel Zucker enthält oder - von wegen frisch - immer mehr Eisdielen verkaufen Tiefkühlkost. Die Polizei warnt vor bettelnden Kindern aus dem Morgenland und Tierschützer demonstrieren gegen die Herstellung von Honig aus Massentierhaltung.

Den Faschingsorden bekam in diesem Jahr die Trainerin des Männerballetts der Poppendorfer "Piano-Pimper-Boys", die sich schon Jahre lang die tollsten Tänze ausdenkt und die Jungs trainiert. Eine weitere Showeinlage waren dann die Poppendorfer "Piano-Pimper-Boys" mit ihrem Showtanz vom Mozart, der mit gesundheitlichen Beschwerden kämpft und dann von Ärzten und Krankenschwestern gerettet wird. Im Anschluss wurde noch bis in den Morgen ausgelassen gefeiert und getanzt. Sylvia Erlwein