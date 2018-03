Pop-Songs und Licht-Show

sek



Toni Di Napoli & Pietro Pato präsentieren in ihrem Konzert am Sonntag, 25. März, um 19.30 Uhr im Rossini-Saal die perfekte Pop-Klassik Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Phantastische Songs und eine Licht-Show sollen das Publikum begeistern. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets und Informationen sind erhältlich unter Tel.: 0971/808 44 44 oder online unter www.tenoere4you.de