Pop-Legende singt im Burghof

Alexander HartmanN



Die Konzertreihe "Plassenburg-Open-Airs" ist ein Publikumsmagnet. Über 8000 Besucher kamen in diesem Jahr zu insgesamt sechs Veranstaltungen.

"Dieser Zuschauerrekord beweist, dass unser Konzept, namhafte Künstler vor der atemberaubenden Kulisse im Schönen Hof auftreten zu lassen, beim Publikum sehr gut ankommt", sagte Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU). Er präsentierte das Programm für 2018 am Donnerstag im Rathaus zusammen mit dem Leiter des Tourismus- und Veranstaltungsservice (TUV) der Stadt, Helmut Völkl, und Matthias Mayer, dem Geschäftsführer der Motion Kommunikationsgesellschaft.



Tolles Ambiente

"Spider Murphy Gang", die Coverband "Abbafever", die Band "Wise Guys", Dirigentin Ljubka Biagioni zu Guttenberg und das Orchester Sofia Symphonics sowie die Comedians Michl Müller und Michael Mittermeier waren es, die die Besucher in diesem Jahr im Schönen Hof begeistert haben. Und auch das Programm der Konzert-Reihe 2018 kann sich sehen lassen. "Vom 17. bis 22. Juli treten wieder hochkarätige Künstler auf der Plassenburg auf", stellte Henry Schramm fest.



360 Millionen Platten verkauft

Unter den Künstlern, die sich auf der Burg die Ehre geben, ist mit Albert Hammond einer der erfolgreichsten Songwriter der Popgeschichte. Der 73-jährige Sänger aus London, der in seiner Karriere über 360 Millionen Platten verkauft und mit Hits wie "It never rains in Southern California", "The air that I breathe" oder "One moment in time" Musikgeschichte geschrieben hat, ist mit seiner Band am Freitag, 20. Juli, in Kulmbach zu Gast.

Eröffnet wird die Konzertreihe am Dienstag, 17. Juli, erneut mit einem Tribute-Konzert. Die Musiker von "I Am From Austria" werden sich den unvergesslichen Songs des Austro-Pops widmen. Dabei dürfen sich die Besucher auf ein musikalisches Feuerwerk mit zahlreichen Hits von Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros sowie von "STS" und der "EAV" freuen.

Am 18. Juli kommt "Bayerns Blasmusikexport Nummer eins" (O-Ton Henry Schramm). Die sieben Jungs von "LaBrassBanda", die mit ihrem neuen Album "Around the world" in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bandbestehen feierten, sorgen mir ihrem Mix aus bayerischer Volksmusik, Ska, Techno, Reggae und Brass regelmäßig für ausverkaufte Konzerte, treten auch in so entfernten Ländern wie Russland und Simbabwe auf.



Für Folk-Fans

Nach langer Zeit kommen 2018 auch Mittelalter- und Folk-Fans wieder mal auf ihre Kosten. Mit "Faun" ist am 19. Juli eine der erfolgreichsten Bands des Genres zu Gast, die spätestens seit der Veröffentlichung ihres Albums "Von den Elben" und ihrer Teilnahme beim ESC-Vorentscheid einem breiten Publikum bekannt sein dürfte. Ausgerüstet mit Harfe, Laute, Drehleier, Dudelsack und Trommeln kombinieren die Multiinstrumentalisten romantische und mythische mittelalterliche Musikzitate mit musikalischen Einflüssen der Gegenwart zu einem modernen deutschsprachigen Mittelalter-Folk. Unterstützung erhält die Band an diesem Abend von dem Trio "Ganaim", das zu den Shooting-Stars der Irish-Folk-Szene zählt.



"Haindling" kommt wieder

Eine der erfolgreichsten bayerischen Bands kommt am 21. Juli mit "Haindling" nach Kulmbach. Zuletzt sorgten "Haindling" 2015 für einen ausverkauften Burghof. 2018 können die Kulmbacher ein Wiedersehen mit der Kultband um Hans-Jürgen Buchner feiern, die viele unvergessliche Songs wie "Lang scho nimmer g'sehn", "Paula" oder "Spinn I" spielen wird.



Meisterwerke der Klassik

Den krönenden Abschluss des Open-Air-Reigens bildet auch 2018 das Konzert "Klassik auf der Burg". Am 22. Juli steht erneut Dirigentin Ljubka Biagioni zu Guttenberg auf der Bühne, die zusammen mit ihrem Orchester, den "Sofia Symphonics", Meisterwerke der Klassik präsentiert. Auch Kompositionen des 20. Jahrhunderts werden zu hören sein, so auch George Gershwins "Rhapsody in Blue".