Polo landet im Wald

Auf der Staatsstraße 2278 kurz vor Unterpreppach kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige aus einem Eberner Ortsteil leicht verletzt wurde.

Die junge Verkehrsteilnehmerin war einem Bericht der Eberner Polizei zufolge mit ihrem VW Polo in Richtung Ebern unterwegs, als der Wagen kurz vor Unterpreppach nach links von der Fahrbahn abkam, in den angrenzenden Wald fuhr und dort auf der rechten Fahrzeugseite an einem Baum liegen blieb.



Auto ist Schrott

Drei Männer aus Zeil, die zufällig auf das im Wald liegengebliebene Fahrzeug aufmerksam geworden sind, halfen der jungen Frau aus dem Fahrzeug. Die Fahrerin begab sich nach einer Erstversorgung am Unfallort durch Sanitäter zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Ebern.

Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus dem Wald gezogen werden und hat nur noch Schrottwert. Der Sachschaden dürfte sich laut Polizeiangaben auf 2000 Euro belaufen. red