Polo gegen Polo: Der Verursacher türmt

Am Freitag gegen 13.30 Uhr kam es in der Luitpoldstraße in Bamberg zu einem Verkehrsunfall, als ein VW-Polo-Fahrer aus dem Landkreis Haßfurt auf einen VW Polo einer 20-jährigen Bambergerin auffuhr. Vor Ort kam es zu keinem Personalienaustausch, und der Haßfurter fuhr dann einfach weiter. Am Fahrzeug der Bambergerin entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Bamberg-Stadt sucht Zeugen (Tel. 0951/9129-210). pol