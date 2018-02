Polizeiorchester kommt im März

Das Polizeiorchester Bayern tritt am Samstag, 3. März, um 20 Uhr zu einem Benefizkonzert in der Dreifachturnhalle Ebensfeld auf. Das Polizeiorchester Bayern mit Sitz in der Landeshauptstadt München ist das professionelle, sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es wurde am 12. November 1951 in Rebdorf bei Eichstätt gegründet und kann mit seiner 65-jährigen Geschichte auf eine bewegte Entwicklung zurückblicken. Aus ursprünglich 30 Polizisten entwickelte sich im Lauf der Jahrzehnte ein konzertantes Blasorchester mit 45 studierten Berufsmusikern. Das Polizeiorchester Bayern versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Es stellt sich in den Dienst der guten Sache, indem es in Kooperation mit Veranstaltern aus ganz Bayern und darüber hinaus jährlich bis zu 60 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken spielt. Foto: Polizei