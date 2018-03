Polizeioberrat Buß in den Ruhestand verabschiedet

Nach rund 45 Dienstjahren tritt Polizeioberrat Robin Buß aus Neudrossenfeld in den Ruhestand. Aus den Händen von Polizeipräsident Alfons Schieder nahm er im Präsidium in Bayreuth seine Ruhestandsurkunde entgegen.

Stationen seines polizeilichen Wirkens waren Lichtenfels, Kulmbach, Bayreuth, Nürnberg, Bamberg und zuletzt Coburg. Schieder überreichte ein Dankschreiben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann und beschrieb Buß als Polizeibeamten, der "wie wenige andere Beamte Führungspositionen in der Einzeldienstpraxis wie auch gleichermaßen in der strategischen Planungsarbeit in Führungsstäben beherrschte", und bescheinigte ihm ein exzellentes Grundlagenwissen sowie eine akribische, "an Perfektion heranreichende Arbeitsweise".

Bei der Verabschiedung aus dem Kollegenkreis im Gasthof "Karolinenhöhe" in Trieb würdigte der Leiter der Inspektion Coburg, Polizeidirektor Joachim Mittelstädt, seinen Vertreter Robin Buß als stets loyale, fachkundige und entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeit. Die Mitarbeiter hätten sich an seiner klaren und konsequenten Linie orientieren können. Ebenso konsequent habe er auch nach außen keinen Konflikt gescheut, wenn es um die Sicherheitsinterressen der Bürger im Schutzbereich Coburg gegangen sei.

"Coburg war in meiner dienstlichen Laufbahn die schönste Station", sagte Buß in seiner Abschiedsrede und erklärte dies mit den Erfahrungen, die er während seiner fast sechsjährigen Tätigkeit für die Stadt und den Landkreis sammeln durfte. Aber auch die Arbeit im Stab des Polizeipräsidiums habe ihm ähnlich viel Freude bereitet.

Der 62-Jährige war zuletzt stellvertretender Polizeichef in Coburg. Dort hatte er sich der modularen Qualifizierung für den höheren Dienst unterzogen und 2012 vor einer hochrangigen Kommission im Bayerischen Innenministerium die Prüfung mit Erfolg abgelegt. Er wurde dann zum Polizeirat ernannt. Seine Beförderung zum Polizeioberrat folgte drei Jahre später.

Wegen seines besonderen Fach- und breiten Erfahrungswissens war Buß immer wieder ein gefragter Mitarbeiter in bayernweiten Arbeitsgruppen zu Rechts-, Organisations- und Einsatzfragen.

Am meisten freut sich der passionierte Marathonläufer im Ruhestand auf mehr Zeit mit seiner Familie. red