Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

In der Viktor-von-Scheffel-Straße kam es durch Unachtsamkeit am Freitag gegen 12.15 Uhr zu einem Auffahrunfall: Eine 56-jährige Renault-Fahrerin hatte verkehrsbedingt halten müssen, was ein anderer Verkehrsteilnehmer übersah. Der 67-Jährige fuhr mit seinem VW auf den Renault auf. Der Unfallverursacher erlitt dabei leichte Abschürfungen an der linken Hand und verspürte Druck im Thoraxbereich. Die Fahrerin des Renault klagte über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule und sie erlitt ein stumpfes Thorax-Trauma. Die Frau wurde ins Krankenhaus Lichtenfels zur Behandlung eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 14 000 Euro. pol



Zusammenstoß an

der Burgbergstraße

Eine 23-jährige Frau war am Freitag gegen 13.15 Uhr mit ihrem Ford auf der Unteren Burgbergstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Langheimer Straße übersah ein 84-jähriger BMW-Fahrer ihren Wagen. Der 84-Jährige fuhr, von der Langheimer Straße kommend, in die Untere Burgbergstraße ein und missachtete die Vorfahrt der jungen Frau. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wobei die beiden Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von jeweils rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol



Zweimal Totalschaden bei Karambolage

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 15 Uhr auf der Kreuzung Untere Burgbergstraße/Viktor-von-Scheffel-Straße. Zum Unfallzeitpunkt war eine 53-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Chevrolet auf der Unteren Burgbergstraße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Viktor-von-Scheffel-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den Audi eines 24-jährigen Mannes, der zur gleichen Zeit stadteinwärts fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. pol



22-Jährige fährt nach Drogenkonsum Auto

Mit einer Blutentnahme endete am Samstagmorgen die Drogenfahrt einer 22-jährigen Frau in Lichtenfels. Als Beamte der Coburger Verkehrspolizei das Auto der jungen Frau kontrollierten, war ihr der Drogenkonsum förmlich ins Gesicht geschrieben. Die 22-Jährige räumte der Streife gegenüber schließlich ein, Marihuana geraucht zu haben. Neben einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro droht ihr nun zudem ein Fahrverbot. pol