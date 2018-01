Polizeibericht

Zu schnell bei Nässe: 5000 Euro Schaden



Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn war Freitagnacht die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Ein 36-Jähriger aus Schwaben kam mit seinem Mercedes Sprinter zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Nord und Bindlacher Berg in Richtung Berlin ins Schleudern. Der Transporter geriet wegen Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Frontpartie gegen die Betonleitwand. Der Kraftfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Der Fahrer muss in Anbetracht der nicht angepassten Geschwindigkeit mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Teure Gitarre in

falschen Händen



Am Sonntag zwischen 1.20 und 1.30 Uhr entwendete ein unbekannter Langfinger im Rahmen der Veranstaltung "Stübental Rockt" eine weiß-schwarze Fender-Bassgitarre samt Koffer. Der Entwendungsschaden liegt im vierstelligen Bereich. In dem schwarzen Gitarrenkoffer, der mit einer Vielzahl von Aufklebern verziert ist, befand sich zudem die Geldbörse des Eigentümers. Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen können, nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Kronach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fahrraddieb drang in Gartenhaus ein



Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Freitag und Samstag aus einem Gartenhaus in der Rodacher Straße ein Mountainbike und zwei Lederbälle. Der Wert des Fahrrads liegt im unteren dreistelligen Bereich. Es ist schwarz und hat eine auffällige orange Federgabel. Auch in diesem Fall erbittet die Polizei Kronach Hinweise zum Verbleib der Gegenstände. Meldungen werden unter Telefon 09261/

5030 entgegengenommen.