Polizeibericht

Mutwillig Seitenscheibe eines Pkws zertrümmert



Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter am Samstag, zwischen 6.15 und 11.50 Uhr, in Bertelsdorf in der Carl-Kaeser-Straße die Seitenscheibe eines Pkws zertrümmert. Aus dem beschädigten Mazda wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Die Polizei-Inspektion nimmt unter der Telefonnummer 09561/6450 Hinweise auf den Täter entgegen.

Kopfsprung auf Straße endet im Klinikum



Was sich ein 24-jähriger Coburger bei dieser Aktion gedacht hat, weiß vermutlich nur er selbst: Sichtbar alkoholisiert, sprang dieser Samstagabend im Kanonenweg mitten auf der Straße in die Luft und landete auf dem Kopf. Er wurde mit Kopfverletzungen ins Klinikum Coburg eingeliefert.

Smartphone beim Schützenfest gestohlen



Ein silbernes Samsung Galaxy S7 im Wert von 620 Euro wurde einem 25-Jährigen aus Jena am Samstagabend beim Schützenfest entwendet. Laut dem Geschädigten müsste der Diebstahl zwischen 23 und 0.15 Uhr geschehen sein. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 09561/6450 Hinweise auf den Smartphone-Dieb entgegen.

Transporter angefahren und einfach abgehauen



Unfallflucht beging ein Kraftfahrer, der an einem Kleintransporter einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet hatte. Die Fahrerin des silbernen Opel-Kleintransporters hatte ihr Fahrzeug am Freitag, gegen 14 Uhr, auf der Stadtautobahn, Neuer Weg, ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fiel ihr auf, dass der linke Außenspiegel abgefahren worden war. Die Fahrzeugteile lagen auf der Fahrbahn verteilt. Ohne sich bei der Geschädigten zu melden oder den Sachverhalt der Polizei anzuzeigen, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-211 mit der Verkehrspolizei-Inspektion Coburg in Verbindung zu setzen.

Unbekannter verkratzte Beifahrerseite eines VW



Ein Schaden von zirka 2000 Euro entstand an einem in der Hutstraße geparkten grauen VW, an dem ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag die Beifahrerseite verkratzte. Hinweise auf den möglichen Täter nimmt die Polizei-Inspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 entgegen.

Anwohner beobachten jugendliche Diebe



Aufmerksame Anwohner beobachteten am frühen Samstagmorgen im Ortsteil Neuses zwei Jugendliche, als diese von einer Baustelle eine Leitbake entwendeten, und verständigten die Polizei. Schon kurze Zeit später fanden die Beamten die Leitbake mit dazugehöriger Beleuchtung bei einem der Jugendlichen. Gegen beide laufen nun Ermittlungen wegen Diebstahls. pol