Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach mehrere Meldungen über dubiose Anrufe von angeblichen Polizeibediensteten eingegangen. So versuchten auch am Dienstag- und Mittwochabend dreiste Betrüger wieder ihr Glück und riefen gezielt ältere Mitbürger in Herzogenaurach und Weisendorf an. Die unbekannten Anrufer gaben sich in jeweils zwei Fällen als Kriminalbeamter und Mitarbeiterin der Polizei aus. Durch geschickte Gesprächsführung wollten sie ihre Gesprächspartner verunsichern, indem sie vor möglichen Einbrüchen warnten und vorgaben, dass das Vermögen der Rentner nicht mehr sicher wäre. Die Angerufenen reagierten allesamt richtig und beendeten das Telefonat, bevor es seitens der Unbekannten zu konkreten Forderungen kommen konnte. Ziel der Betrüger ist es laut Polizei gewöhnlich, ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Wertgegenstände an vermeintliche Polizeimitarbeiter zu übergeben.