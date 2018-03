Polizei warnt Senioren vor Betrügern

Die Leiterin der Polizeiinspektion Höchstadt, Christiane Lederer, und Andreas Hänjes, ein Beamter der Ermittlungsgruppe, gaben unlängst beim Seniorenkreis von St. Jakobus Etzelskirchen Sicherheitstipps. Den sehr interessierten 36 Zuhörern aus Etzelskirchen wurden neben anschaulichen Schilderungen von Gefahren, die bereits an der Haustür auf ältere Mitmenschen lauern, auch tatsächliche Fälle, die in unmittelbarer Nähe passiert sind, noch mal in Erinnerung gerufen. Thema waren neben falschen Polizisten und anderen begabten Betrügern und Dieben auch Betrügereien am Telefon und im Internet. Eine besonders hinterhältige Form des Betruges ist der sogenannte Enkeltrick, wobei die Betrüger am Telefon die Gutgläubigkeit insbesondere von älteren Menschen ausnützen und ihnen vorgaukeln, ein Enkel in Geldnot zu sein.



Gesundes Misstrauen hilft

Neben vielen Tipps wie denen, ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen und nicht auf jede Forderung von Fremden einzugehen, beantworteten die Polizisten auch Fragen der Zuhörer. Eines gelte gleichermaßen für Alt und Jung: "Wenn ihnen etwas seltsam vorkommt, informieren sie immer umgehend ihre Polizei Höchstadt oder die Einsatzzentrale unter der Rufnummer 110, wir gehen jedem Hinweis nach." red