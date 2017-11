Polizei sucht zwei Fahrradbesitzerinnen

Der Polizei in Herzogenaurach wurden am Montag zwei Fundfahrräder gemeldet, deren Überprüfung nicht zu einem Eigentümer führte. Zum einen stand im Fasanenweg im Herzogenauracher Ortsteil Niederndorf ein lilafarbenes Damenfahrrad der Marke Patagonia, zum anderen meldete ein Finder aus dem Eisgrund in Münchaurach ein Damenrad der Marke Comeback, das einen rot-türkisfarbenen Rahmen hat. Die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach oder beim Fundbüro ihrer Gemeinde zu melden.