Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag auf der A 70 in Höhe Stadelhofen ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer überholte gegen 16.50 Uhr in Richtung Bamberg kurz nach der Anschlussstelle Stadelhofen mehrere Fahrzeuge, die sich auf dem rechten Fahrstreifen befanden. Als der Audi fast auf selber Höhe mit einem bislang unbekannten Pkw war, scherte dieser selbst auf den linken Fahrstreifen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Audi-Fahrer nach links ausweichen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Am Audi und an der Mittelschutzplanke entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-510 zu melden. red