Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Carl-Brandt-Straße wurde am Montag in der Zeit zwischen 10.30 und 10.55 Uhr ein silberfarbener VW Golf von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrer des anderen Wagens beging Unfallflucht und hinterließ an der hinteren Stoßstange einen Streifschaden. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. pol