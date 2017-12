Polizei sucht weitere Zeugen zu rätselhaftem Todesfall

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt

und der Staatsanwaltschaft in Bamberg nach dem Auffinden einer toten Person im Oktober dieses Jahres in Knetzgau dauern weiterhin an. Nach wie vor könne keine definitive Aussage zur Todesursache des aufgefundenen Verstorbenen getroffen werden, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinem Presseerklärung mit. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun erneut um Hinweise, um den außergewöhnlichen Fall aufklären zu können.



Kripo wurde eingeschaltet

Wie bereits berichtet, hatten zwei Jugendliche ihren Onkel an einem Sonntagnachmittag Mitte Oktober 2017 tot in der Wohnung liegend aufgefunden. Um zu klären, wie der 40 Jahre alte Mann ums Leben gekommen war, übernahm noch am selben Tag die Kriminalpolizei aus Schweinfurt die weiteren Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt werden. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", heißt es wörtlich in der gestrigen Medienerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Bamberg.



Auto aufgefunden

Inzwischen konnte der dunkelblaue VW Golf des Verstorbenen aufgefunden werden. Der Pkw stand dort offenbar seit Längerem. Von dem Mobiltelefon und dem Schlüsselbund des Mannes fehlt aber nach wie vor jede Spur.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Schweinfurt nun erneut um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat den Verstorbenen zwischen dem 7. und dem 15. Oktober 2017 gesehen? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des Mobiltelefons und dem Schlüsselbund des Verstorbenen, ein weißes iPhone (Apple), machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Telefon 09721/2021731 an. red