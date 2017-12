Polizei sucht nun Zeugen wegen Auto

Nach dem Auffinden eines verstorbenen 40-Jährigen am Sonntag in Knetzgau laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft in Bamberg weiterhin auf Hochtouren. Das teilten am Donnerstag Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Nach wie vor kann weder ein Tötungsdelikt noch ein Suizid ausgeschlossen werden. Inzwischen wurde allerdings das Fahrzeug des Verstorbenen aufgefunden. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht.

Zwei Jugendliche hatten ihren Onkel am Sonntagnachmittag tot in der Wohnung liegend aufgefunden. Um zu klären, wie der Mann ums Leben gekommen war, übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", betonten die Staatsanwaltschaft und die Polizei gestern.

Inzwischen wurde die Leiche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in den Räumen der Rechtsmedizin in Erlangen obduziert. Es stehen allerdings noch Untersuchungen an. Ein endgültiges Obduktionsergebnis liegt bislang nicht vor.



Fragen zum VW Golf

Nachdem das Fahrzeug des Verstorbenen an der Wohnadresse nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurden Suchmaßnahmen in die Wege geleitet. Dabei wurde der dunkelblaue VW Golf mit HAS-Kennzeichen auf dem Pendlerparkplatz gegenüber der Zufahrt zum Euro-Rastpark in Knetzgau aufgefunden. Der Wagen war mit Laub bedeckt, was auf eine bereits längere Standzeit hindeutet.

Zum Auto bittet die Kripo Schweinfurt nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben dazu machen, seit wann der dunkelblaue VW Golf mit HAS-Kennzeichen auf dem Pendlerparkplatz steht? Wer hat im Bereich des Fahrzeugs eine oder mehrere Personen festgestellt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt entgegen, Telefon 09721/2021731. red