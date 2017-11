Polizei sucht noch Zeugen nach Unfall

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr ereignete sich in der Pödeldorfer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Wie gemeldet, hatte eine 20-jährige Autofahrerin auf Höhe der Apotheke nahezu ungebremst einen etwa 75-jährigen Fußgänger, der dort die Fahrbahn überqueren wollte, erfasst. Die zunächst ungeklärte Identität des Fußgängers ist der Polizei mittlerweile bekannt. Dennoch werden etwaige Zeugen des Unfallhergangs gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.