Polizei sucht nach Unfall noch Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag um 12.30 Uhr in der Friedrichstraße/Willy-Lessing-Straße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Hier rutschte der Fahrer eines Stadtbusses vom Bremspedal, weshalb er mit geringer Geschwindigkeit gegen einen vor ihm stehenden Hyundai fuhr. Dieser wiederum rollte dann gegen eine Radlerin, die dort ebenfalls an der roten Ampel wartete. Im Pkw wurde eine Insassin leicht verletzt; die Radlerin zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. pol