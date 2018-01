Polizei sucht nach Unfall noch Zeugen

Am Samstagmorgen ereignete sich gegen 8.55 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Forchheimer Straße/Gereuthstraße. Die Polizei sucht in diesem Fall noch nach Unfallzeugen. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem weißen, litauischen Kastenwagen die Forchheimer Straße stadteinwärtis, zur gleichen Zeit befuhr eine 59-Jährige mit ihrem roten Opel die Gereuthstraße in Richtung Forchheimer Straße, um dort nach rechts abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 59-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass sie bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren seien. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt hinter den unfallbeteiligten Fahrzeugen befunden haben oder wartend an der Ampelanlage gegenüber (dortige Einkaufsmärkte) standen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.