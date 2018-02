Polizei sucht Golf-Fahrer

Auf der Suche nach dem bislang unbekannten Fahrer eines weißen VW Golf ist die Polizei nach einem Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr ereignete. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der B 2 kommend nach rechts in die Hauptstraße ein. Der Golf kam von der Sollenberger Straße und bog ziemlich flott in die Hauptstraße ein, wobei er auf die Fahrbahnseite des BMW geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dessen Fahrer nach rechts aus und prallte dort gegen einen geparkten Mercedes. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Um Hinweise bittet die PI Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194/73880.