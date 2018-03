Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollierte eine Polizeistreife am Montag gegen 1.20 Uhr einen BMW-Fahrer in der Landsknechtstraße. Sofort wehte den Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholfahne entgegen. Als der 54-jährige Fahrer ausstieg, konnte er sich nur noch schwer auf den Beinen halten und war nicht mehr in der Lage, einen Alkotest durchzuführen. Deshalb musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Fahrzeugschlüssel wurden sofort sichergestellt. Den Alkoholsünder erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.