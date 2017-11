Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

An der Einmündung Pödeldorfer Straße/Berliner Ring fiel der Polizei am Sonntag kurz vor 6.30 Uhr ein Autofahrer auf, weil er mit einem Plattfuß auf einer Felge unterwegs war. Ein Polizist forderte die Fahrzeuginsassen auf, aus dem Wagen auszusteigen. Der Fahrer kam der Aufforderung nicht nach und fuhr einfach weiter, so dass der Beamte ausweichen musste, um nicht umgefahren zu werden. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnten die beiden Flüchtigen schnell zu Hause von einer Polizeistreife in Empfang genommen werden. Der 30-jährige Fahrer brachte es bei einem Alkoholtest auf 1,10 Promille, weshalb eine Blutentnahme unumgänglich war. pol