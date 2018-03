Polizei stoppt Radfahrer mit zwei Promille

In der Memmelsdorfer Straße gerieten am Montagabend, kurz vor 22.30 Uhr, zwei Männer in Streit. Ein 22-jähriger Radfahrer verhielt sich hierbei zunehmend aggressiv und schlug schließlich mit der Hand gegen eine Scheibe des Fahrzeuges seines Kontrahenten. Anschließend fuhr der 22-Jährige mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon. Kurze Zeit später konnte der Mann von einer Streife der Polizei in der Hornthalstraße angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 2 Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Bamberg durchgeführt wurde.