Polizei stoppt drei Betrunkene und einen Mann ohne Schein

Ein 64-Jähriger touchierte mit seinem Audi in der Röthenstraße den Außenspiegel eines geparkten VW Golf. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Test einen Wert von 1,46 Promille ergab, ordneten diese eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 400 Euro.



500 Euro und zwei Punkte

Das Thema Alkohol spielte auch bei zwei Verkehrskontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Rolle. Dabei zogen die Beamten der Polizei Forchheim in Forchheim und in Wiesenthau betrunkene Fahrer aus dem Verkehr. Sie müssen nun jeweils mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, einem Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.



56 Jahre, 0,56 Promille

In einem Fall stoppte die Polizei in der Forchheimer Basteistraße einen 25-jährigen Opelfahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der Mann blies 0,92 Promille am Alkomaten. In Wiesenthau brachte es eine 56-jährige Suzuki-Fahrerin aus Erlangen auf einen Wert von 0,56 Promille.

Neben diesen Alkoholfahrten musste die Polizei auch wegen Fahrens ohne Führerschein einschreiten. Die Beamten erwischten in der Bayreuther Straße einen 21-Jährigen aus dem westlichen Landkreis. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zwar Mercedes fuhr, aber keinen Führerschein besitzt. red