Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Als nicht mehr verkehrstauglich erwies sich ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle. Er wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gundelsdorf überprüft und musste sich eines Alko-Tests unterziehen. Die Weiterfahrt wurde deshalb an Ort und Stelle unterbunden. Auf den Mann kommt neben dem Bußgeld ein Fahrverbot zu. pol