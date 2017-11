Polizei stoppt Alkoholfahrt

In eine Verkehrskontrolle geriet am Sonntag gegen 11.23 Uhr im Langwiesenweg in Schammelsdorf ein 74-jähriger Skoda-Fahrer. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Bußgeldanzeige, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot sind die Folgen. pol