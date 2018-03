Polizei stellt Verstöße fest

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstag wurde die Haßfurter Polizei auf diverse Delikte aufmerksam. Bei einer Überprüfung gegen 21 Uhr wurde auf dem Marktplatz in Haßfurt ein 30-jähriger VW-Polo-Fahrer aus dem Landkreis ohne Fahrerlaubnis angetroffen. Der Führerschein war ihm wegen eines Drogendeliktes entzogen worden. Eine weitere Kontrolle fand zur gleichen Zeit in Zeil in der Haßfurter Straße statt. Hier wurde bei einem 57-jährigen Autofahrer Alkoholeinfluss festgestellt; der Test ergab 0,76 Promille. Kurz vor Mitternacht wurde in Zeil für einen 19-Jährigen die Weiterfahrt unterbunden. Bei ihm wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, so dass eine Blutprobe fällig wurde. Die Delikte ziehen Anzeigen nach sich, eventuell Geldbußen und Fahrverbote.