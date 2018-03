Polizei stellt PC-Spiele und Tabak sicher

Drei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren mussten sich am Sonntag um 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße einer Polizeikontrolle unterziehen. Alle drei gaben Zigaretten, Drehtabak und andere Utensilien heraus, welche sichergestellt wurden. Weiterhin führte ein 15-Jähriger in seiner Brusttasche zwei PC-Spiele mit einer Altersfreigabe von 16 und 18 Jahren mit sich, deren Herkunft vor Ort nicht geklärt werden konnte. Diese Spiele wurden ebenfalls sichergestellt. pol