Polizei schnappt mutmaßlichen Sexualstraftäter

Der seit über einem Monat gesuchte Mann, der verdächtigt wird, Kinder und Jugendliche in einem Sportstudio in Sterbfritz sexuell missbraucht zu haben, ist gefasst. Polizeibeamte nahmen den gesuchten 46-Jährigen am Dienstagabend auf einem Parkplatz der Bundesautobahn 27 zwischen Bremerhaven und Cuxhaven vorläufig fest, teilen Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen in einer Pressemitteilung mit. Der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis wurde seit Februar aufgrund eines europaweiten Haftbefehls von der Polizei gesucht. Der Verdächtige wurde laut Mitteilung beim Amtsgericht Cuxhaven vorgeführt und in eine dortige Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kriminalpolizei in Gelnhausen dauern derzeit an.

Die Staatsanwaltschaft Hanau führt ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Verdachts des Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Dem 46-Jährigen wird vorgeworfen, über fünf Jahre lang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben, die in seinem Sportstudio in Sterbfritz Kampfsportkurse besucht hatten. Vor einem Monat lagen nach Berichten der "Bild-Zeitung" elf Strafanzeigen gegen den Tatverdächtigen vor, als Opfer wurden sieben Kinder ab dem Alter von acht Jahren genannt. Ob sich die Zahl erhöht habe, beantwortete die Staatsanwaltschaft nicht.