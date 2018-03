Polizei muss Streit schlichten

Am Donnerstag gegen 22.50 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit mit Körperverletzung in die AEO gerufen. Nach ersten Ermittlungen gab es eine körperliche Auseinandersetzung unter drei Bewohnern im Alter von 22, 20 und 18 Jahren. Der 22-Jährige und der 20-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Als sie von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen wurden, beleidigte der 18-jährige Mann die Beamten. pol