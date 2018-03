Polizei glaubt nicht an eine Unfallflucht

Die Staatsanwaltschaft Bamberg wird auf der Grundlage der gesicherten Spuren entscheiden, ob gegen einen Coburger wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt wird. Der 48-Jährige hat am Mittwochabend bei der Polizei in Ebern eine Unfallflucht gemeldet, die ein Unbekannter begangen haben soll. Bei der Begutachtung seines Mazda erschien es der Polizei jedoch unmöglich, dass diesen Schaden ein fremdes Fahrzeug verursacht haben konnte. Der Mitteiler versicherte zwar, dass ihm im Laufe des Tages jemand seinen auf dem Parkplatz "An der Eiswiese" geparkten Pkw angefahren habe. Die Zweifel an dieser Aussage sind jedoch laut Polizei durch mehrere Hinweise bekräftigt. Der Schaden am Pkw wird mit einigen Hundert Euro beziffert.