Polizei fast Sprayer

Rechte Parolen und Symbole schmierten drei Männer am frühen Samstagmorgen auf eine Wand am Strullendorfer Bahnhof. Polizisten konnten wenig später zwei der Männer festnehmen. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen, auch zu dem dritten Täter, aufgenommen und sucht zudem Zeugen.

Kurz vor 1 Uhr hielten sich die drei Tatverdächtigen in der Gleisunterführung am Bahnhof auf. Dies bemerkte ein junger Mann, der zudem erkannte, dass das Trio dort offensichtlich Graffiti sprühte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Zwischenzeitlich flüchteten die Täter jedoch mit einem Auto, dessen Kennzeichen der Zeuge ebenfalls telefonisch weitergab. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten nach dem Wagen und die Beamten konnten ihn wenig später stoppen und die zwei Insassen überprüfen. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Tatverdacht gegen die 21 und 22 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Bamberg. Ihr Komplize, der als dunkel gekleidet beschrieben wurde, war nicht mehr aufzufinden. Die Tatverdächtigen hatten an der gefliesten Wand der Unterführung auf einer Länge von zwei auf acht Metern mit schwarzer Farbe rechte Parolen und Symbole aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red